Meloni | Deciderò nel 2027 se ricandidarmi La serie tv su Mussolini? Non ne vedo una da più di due anni

“Credo che nonunatelevisiva e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da più di due”. Lo ha detto la premier Giorgianella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare, rispondendo a chi le domandava se avesse letto il libro di Antonio Scurati su Benitoe se guarderà latv che ne è stata tratta. “Volentieri un giorno mi guarderò tutte queste belletv e tornerò a fare le cose che fanno gli umani e attualmente a me tragicamente non sono consentite – ha aggiunto -. Anzi, sono riuscita a vedere unatv, ‘Per Elisa’, su Elisa Claps, e l’ho trovata bellissima. È l’unica che sono riuscita a vedere, mi capirà se ho altre priorità”. La premier ha inoltre risposto a una domanda su una sua possibile ricandidatura: “Non lo so.