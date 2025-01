Ilgiornaleditalia.it - Meloni, conferenza stampa d’inizio anno in DIRETTA: "Su Cecilia Sala lavoro con Usa e Iran, su Space X fase istruttoria, Rizzi capo del Dis"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La premier sta parlando dei diversi temi d'attualità: "Elisabetta Belloni non si è dimessa per il caso" È iniziata ladi iniziodi Giorgia. La premier sta parlando dei diversi temi d'attualità come il casoX, la nuova presidenza U