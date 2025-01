Fanpage.it - Meloni chiude la porta del Viminale a Salvini: “Sarebbe ottimo ministro dell’Interno, ma no rimpasti”

Giorgiaha detto che Matteo"sarebbe undegli Interni", e avrebbe avuto questo incarico nell'attuale governo se non ci fosse stato il processo Open Arms. Per come stanno le cose, però, la questione di un rimpasto "non è all'ordine del giorno". Insomma, prima della fine della legislatura le porte delresteranno chiuse.