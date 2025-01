Ilpiacenza.it - "Mei una caseina dua as rida che un castell dua as crida!", la nuova commedia della Filodrammatica San Bernardino

Leggi su Ilpiacenza.it

Lasandi Bettola, nel suo 34esimo anno di attività, è pronta a portare in scena dopo quattro mesi circa di prove, unainedita, come nello stile del gruppo e del suo autore e regista Massimo Calamari."Mei unadua asche undua as.