Quifinanza.it - MEF: domanda record per i BTp decennale e Green

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che l’emissione dual tranche tramite sindacato di un nuovo BTP a 10 anni e di un nuovo BTPa 20 anni ha registrato unacomplessiva per oltre 270 miliardi di euro.BTpPer quanto riguarda il nuovo BTP a 10 anni, il titolo ha scadenza 1° agosto 2035, godimento 15 gennaio 2025 e tasso annuo del 3,65%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 13 miliardi di euro a fronte di unadi oltre 140 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,577 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,733%.I numeriPer quanto riguarda il BTPa 20 anni, il titolo ha scadenza 30 aprile 2046, godimento 15 gennaio 2025 e tasso annuo del 4,10%, pagato in due cedole semestrali.