Milanotoday.it - Massimo e Pino: un concerto imperdibile nel cuore di Milano

Leggi su Milanotoday.it

Sabato 18 gennaio, il palcoscenico di Casa Cardinale Ildefonso Schuster si trasformerà in un viaggio emozionante con il”, un evento da non perdere!L'omaggio aTroisi eDanieleIn occasione del decennale dalla morte diDaniele, per la prima volta a.