Ferraratoday.it - Mandato di arresto europeo, catturato a Padova un uomo residente nel Ferrarese

Leggi su Ferraratoday.it

Si era recato all'ufficio didell'Agenzia delle entrate per l'espletamento di alcune pratiche di sportello ma, dopo un controllo dell'Arma, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di cattura internazionale. Mercoledì 8 è finito in manette un cittadino nigeriano di 39 anni,