Ilgiornale.it - Ma è troppo facile giudicare ora dal divano

Leggi su Ilgiornale.it

A chi punta il dito chiedendo il senso della caccia a due ragazzi in scooter, è finsemplice rispondere che in quel momento i carabinieri non potevano certo sapere chi fossero quelle due ombre lanciate in una fuga indiavolata