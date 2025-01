Comingsoon.it - M - Il Figlio del Secolo: un'opera potentissima da cui si esce sconvolti e ammirati

Arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in streaming il 10 gennaio, M - Ildel, con Luca Marinelli. Otto puntate dal romanzo documentario di Antonio Scurati che raccontano l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Ecco perché non potete perderlo.