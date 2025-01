Vicenzatoday.it - LR Vicenza: adesso ci sono due grandi calciatori in più

Leggi su Vicenzatoday.it

Ilpuò gustarsi il ritorno in campo di duesimbolo come Ferrari e Ronaldo, ritornati a calcare un terreno di gioco nella gara con la Pergolettese, dopo i lunghi infortuni. Per il Loco la rottura del crociato, mentre per il centrocampista in aggiunta anche la rottura del menisco.