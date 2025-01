Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 9 gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 9– con la soap turca, Get. Nellaodierna Ozan si è ritirato sulla sua barca nel porto e non vuole tornare in azienda. La sua assenza sta creando molti problemi, e diversi clienti minacciano di abbandonare il progetto comune. Ecco ilcon il quarantaduesimo episodio.