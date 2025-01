Fanpage.it - Lorenzo Spolverato minaccia di nuovo di lasciare il GF: “Vergognati Helena. Se esce Shaila, me ne vado”

Al Grande Fratello,ha litigato conPrestes e le ha assicurato che non le darà la soddisfazione di essere lei a farlo uscire dal gioco: "Ti tolgo la soddisfazione e sai perché? Perché sto riflettendo, tra una settimana vado via. Quindi non c'è neanche bisogno che mi nomini".