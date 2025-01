.com - Lombardia, Fontana “Nel 2025 lavoriamo per Autonomia e sanità migliore”

MILANO (ITALPRESS) – La battaglia politica per l’differenziata. L’obiettivo di migliorare lalombarda grazie alla progressiva introduzione di nuovi medici e di nuovi infermieri. Ma anche la prospettiva di unache possa offrire ai giovani un futuro lavorativamente soddisfacente, ed essere all’altezza della competizione economica con gli altri Paesi europei e con il resto del mondo. Il presidente di Regione, Attilio, ha concesso a Italpress una lunga intervista dove vengono affrontate alcune delle sfide del. Partendo da una notizia positiva, che non riguarda direttamente la politica regionale, ma che coinvolge temi come la democrazia, la libertà di stampa e il valore, necessario, della buona diplomazia. Quella della liberazione della giornalista Cecilia Sala, arrestata venti giorni fa in Iran.