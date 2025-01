Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Anton 2025 in DIRETTA: tornano Goggia e Brignone, assente Bassino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primacronometrata dellalibera di St.(Austria), valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-.Sofiavuole essere assoluta protagonista durante questo fine settimana dopo essere salita sul podio nelle prime tre gari veloci disputate in stagione e aver vinto il superG di Beaver Creek, ma anche dopo aver colto un bellissimo quinto posto in quel di Kranjska Gora sulla Podkoren, in gigante. Federicanon è andata bene invece in Slovenia e si dovrà riscattare: entrambe le azzurre cercano punti preziosi per alimentare il sogno della Coppa del Mondo generale.Oltre alle due big, ci saranno al cancelletto di partenza ci saranno anche Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sara Thaler, Vicky Bernardi.