Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Cornejo Florimo svetta tra le moto dopo 137 km, iniziano le auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.33 CAMION – Alle 09.30 italiane inizierà la categoria dei mezzi pesanti.07.32– Alle 07.50 italiane prenderà il via la speciale di questa categoria. Ricordiamo che al comando della graduatoria c’è il sudafricano Lategan (Toyota) con 6’54” di vantaggio sul saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota Overdrive) e 21’40” sulla Ford di Mattias Ekstroem.07.31– Al rilevamento del km 137 il cileno(Hero) guida la classifica provvisoria in 1:23:47 a precedere il francese Van Beveren (Honda) con il crono di 1:25:03 e lo spagnolo Schareina (Honda) in 1:27:11. In quarta posizione provvisoria il leader della classifica, Daniel Sanders, su KTM.07.30 Buongiorno Amici di OA Sport e bentrovati alladel quinto stage della