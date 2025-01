Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oberhof 2025 in DIRETTA: Preuss leader, l’Italia si affida a Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti nellatestuale delladi, gara inaugurale del classico appuntamento tedesco della Coppa del Mondo di. Sarà sfida aperta tra lo squadrone francese e le arrembanti padrone di casa, con Franziskache vuole confermare il pettorale rosso dinanzi al pubblico amico.Dopo i tre podi in altrettante gare conquistate a Le Grand Bornandcercherà la continuità nella località della Turingia potendo contare anche sull’inseguimento di sabato. Fondamentale dunque ben comportarsi nella manifestazione più breve, con le principali rivali spesso incappate in giornate no. Dovranno invece invertire la tendenza le francesi Lou Jeanmonnot e Justin Braisaz, dal rendimento alquanto altalenante in questa prima metà di stagione.