LIVE – Aksaray-Novara 3-1 25-23 15-25 25-13 25-23 | andata Playoff Cev Cup 2025 volley femminile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, gara dideidi Cev Cup 2024/di. Dopo la splendida vittoria al tie-break contro Milano che ha confermato il terzo posto nella classifica di campionato, le zanzare di Lorenzo Bernardi volano in Turchia per un nuovo impegno infrasettimanale in Europa. L’Igor Gorgonzolaha eliminato agli ottavi di finale le polacche del LKS Commercecon Lodz con due netti successi (3-0 all’in trasferta, 3-1 al ritorno in casa). L’obiettivo è dunque ripetersi per proseguire nel migliore dei modi l’avventura nella seconda competizione continentale per club.Dall’altra parte della rete c’è il Kuzeyboru, che arriva invece dalle due vittorie ottenute contro le francesi del Mulhouse Alsace (3-1 all’in casa, 3-2 in trasferta al ritorno).