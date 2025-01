Ilrestodelcarlino.it - Lite a Porta Saragozza, preso a mazzate finisce in ospedale: cos’è successo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 9 gennaio 2025 – Scoppiatra senzatetto a colpi di mazza: in piazza diarrivano polizia e soccorritori del 118. L’allarme è scattato oggi pomeriggio poco prima delle 18.30. Uno dei due, un clochard italiano di 52 anni, hauno dei compagni di strada, un senzatetto di origine eritrea di 56 anni. La vittima è andata a finire in: colpito più volte alla testa, infatti, sanguinava. L’uomo è stato trasto al Maggiore, dove è stato sottoposto alle cure del caso. La prognosi è di qualche giorno. L’aggressore, invece, è statoto dagli operatori di polizia in Questura ed è stato denunciato per lesioni aggravate. I due – aggressore e vittima – erano completamente ubriachi: lasarebbe stata scatenata da futili motivi.