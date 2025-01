Europa.today.it - L'Inps ha alzato l'età di accesso alla pensione "senza nessuna comunicazione ufficiale"

Leggi su Europa.today.it

La Cgil denuncia l’ultima mossa sulle pensioni dell’, fatta "alcunada parte dei ministeri competenti e in totale asdi trasparenza istituzionale". Il sindacato si riferisce ai nuovi requisiti pensionistici per andare in. Dal 2027 infatti serviranno.