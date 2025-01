Ilfattoquotidiano.it - Liberazione di Cecilia Sala, Meloni: “Abedini? La questione non è conclusa, si deve continuare a discutere con gli Usa”

Ladi, atterrata mercoledì all’aeroporto di Ciampino dove ha potuto riabbracciare la propria famiglia dopo 20 giorni nel carcere di Evin, non ha chiuso né il caso con l’Iran né con gli Stati Uniti. È quanto confermato anche da Giorgianel corso della conferenza stampa di giovedì, quando le è stato chiesto se la posizione dell’ingegnere iraniano MohammadNajafabadi, accusato di aver collaborato nella fornitura di componentistica alla Repubblica Islamica per droni che hanno anche colpito e ucciso militari americani in Giordania, fosse stata chiarita in seguito all’accordo sulla giornalista del Foglio e Chora Media: “Per quello che riguardail caso è al vaglio della ministero della Giustizia, c’è un vaglio tecnico e politico e secondo il trattato con gli Stati Uniti.