Lapresse.it - Libano: comandante esercito Joseph Aoun eletto presidente

Milano, 9 gen. (LaPresse) – Ildell’è statocome 14esimodel, dopo più di 2 anni di vuoto di potere.è statoal secondo turno grazie ai voti della maggioranza assoluta del Parlamento. In 98 sui 128 deputati hanno votato in suo favore, 2 voti sono stati registrati per Shibli Al-Mallat, 9 hanno votato scheda bianca e altre 17 schede sono state decretate nulle. Lo riporta l’emittente Al Mayadeen.