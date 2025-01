Casertanews.it - L'ex convento dei Passionisti diventa un hub culturale

Leggi su Casertanews.it

Un huballa Reggia di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura ha dato il via ai lavori per la realizzazione di un luogo della creatività, della moda e del design in cui professionisti, studiosi, artisti e creativi possano sentirsi a casa e dare impulso alle proprie idee.