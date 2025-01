Dday.it - Lenovo l’ha fatto: ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è il laptop con lo schermo allungabile

Da 14” si passa a 16,7” guadagnando spazio verticale che può essere manna per chi programma o per chi edita molti testi. Inoltre, una parte delloallungato può diventare un secondo display virtuale. Arriva anche in Italia.