Ilgiorno.it - Legnano, 8 milioni di euro per rinnovare il parco tecnologico degli ospedali

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 9 gennaio 2025 – Ottodiinvestiti per ammodernare ile digitaledi riferimento: è questo il totaleinterventi più recenti calcolato dall’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese attraverso risorse che, nella maggior parte dei casi, derivano dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A questi ultimi, infatti, vanno riferiti investimenti per un totale di oltre 6e 900mila, ai quali si aggiunge un altro milione e 38milafinanziati direttamente dalla Regione per i lavori di installazione. Le risorse del PNRR hanno permesso di acquistare due TAC a 128 strati del valore di circa 450 milaciascuna, una PET/TC da 2,2di, una risonanza magnetica da 911 mila, due mammografi con tomosintesi del valore di oltre 212 milaciascuno e un angiografo di circa 600 mila