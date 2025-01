Leccotoday.it - Lecco-Bergamo: firmato l'accordo di subentro. "Tassello fondamentale per realizzare l'opera"

Leggi su Leccotoday.it

La storia infinita potrebbe essere a una svolta. Stiamo parlando della variante alla ex SS 639, in particolare del secondo lotto del tracciato tra Chiuso, Vercurago e Calolziocorte. Un'ferma da oltre 10 anni con il cantiere stoppato (per una serie di motivi tecnici, economici.