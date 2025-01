Le zone rosse a Roma | come funzionano e quali sono i quartieri coinvolti

Leggi su Open.online

Ancheavrà le sue «». Nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, il prefetto Lamberto Giannini ha firmato l’ordinanza con la quale dà seguito alla circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per istituire il divieto di stazionamento in alcune aree della città per chi è molesto o ha precedenti per droga, furti, rapine o altri reati che lo rendono un pericolo per la sicurezza pubblica. Il provvedimento, entrato in vigore ieri, durerà due mesi (ossia fino all’8 marzo) ma potrebbe essere prolungato in caso di necessità.Le due «» didue, spiega oggi Il Messaggero, ledi. La prima parte dalla stazione Termini e arriva fino al cuore dell’Esquilino, passando per le seguenti strade: via Giovanni Giolitti, via Giovanni Amendola, via Filippo Turati, via Principe Amedeo, via Daniele Manin, via Vincenzo Gioberti, piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, via Urbano Rattazzi, via Alfredo Cappellini, via Mamiani, via Bettino Ricasoli, via La Marmora e piazza Vittorio Emanuele II.