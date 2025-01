Romatoday.it - Le nozze chimiche + Renz live

Leggi su Romatoday.it

Lenella serata "Urania – Suoni dall'universo vol. 1" che proseguirà con i Dj Set di Georgia Lee e Simone PittIl prossimo appuntamento imperdibile per gli amanti della musica elettronica, della new wave e delle sonorità più sperimentali è in programma a Roma con.