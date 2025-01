Anconatoday.it - Le fiamme divampano nell’abitazione e il fumo si propaga in altre case: evacuate due famiglie

OSTRA – Mezzi dei vigili del fuoco in azione nella Strada del Grottino, nel comune di Ostra, per un incendio divampato all’interno di un appartamento. La squadra di Senigallia, sul posto con un’autobotte nella serata di ieri attorno alle 23, è riuscita a domare lee a mettere in sicurezza.