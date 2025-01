Lapresse.it - Lazio, Lotito: “Primi 20? del derby non eravamo concentrati, ma Roma non è superiore”

Leggi su Lapresse.it

“Nelsicuramente i20 minuti non abbiamo avuto quella concentrazione che forse avremmo dovuto avere”, lo ha detto il presidente della, Claudio, commentando con i cronisti all’uscita della Camera dei Deputati il risultato deldella capitale, in cui lasi è imposta per 2-0 sulla.“Chi ha visto la partita sa che è stata una partita a senso unico. Nel calcio vieni punito se non sei concentrato. Abbiamo avuto anche molte occasioni che abbiamo sprecato, ma questo non significa che la prestazione, nel suo complesso, ha rivelato un posizionamento sportivo di gran lungache qualcuno vuole far trasparire in rene al risultato”. “Il campo troppo spesso non è garantista di quelle che sono le qualità e i meriti che vengono consumati durante la prestazione”, ribadisce il patron biancoceleste, che è poi entrato nel dettaglio del campo: “Iventi minuti noi siamo andati sotto e giustamente fin dall’inizio tutta la squadra si è messa dietro la metà campo”.