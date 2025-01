Sport.quotidiano.net - L’avversario. Carpi in emergenza. A Perugia con 7 forfait

Leggi su Sport.quotidiano.net

Grandein casain vista della partita con ildi domani sera al Curi. Alle quattro assenze certe di Tcheuna, Mandelli (il mirino del regista è sulla gara con la Spal, venerdì è previsto un nuovo controllo strumentale), Forapani e Sall (che dovrebbe essere di nuovo arruolabile con l’Entella) che già avevano alzato bandiera bianca con il Milan Futuro, si aggiunge anche quella di Contiliano, uscito prima coi rossoneri. L’ex spallino si è sottoposto all’ecografia che ha evidenziato una leggera elongazione alla coscia e non sarà rischiato per la gara del "Curi". A tutto questo si aggiunge anche la situazione-febbre, perché a due giorni dal match con i biancorossi Cortesi non è ancora tornato in campo, a differenza di Zagnoni rientrato con il gruppo. Non ci sarà Nardi, rientrato alla Fiorentina.