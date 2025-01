Lanotiziagiornale.it - L’app per il processo telematico? Disastro nazionale

Un autentico flop. “Il bilancio del primo giorno delper ilpenaleso. Avevamo lanciato un allarme pochi giorni fa e ora purtroppo vediamo i risultati in praticamente tutti i tribunali italiani: disagi e rinvii che pesano sempre sui cittadini. Un bilancio desolante: nei giorni in cui si vota un’inutile e dannosa riforma costituzionale diventa plastica l’assoluta indifferenza di via Arenula ai problemi reali della giustizia italiana”. Così la vicepresidente dell’Associazionemagistrati Alessandra Maddalena.Diversi i tribunali e le procure che ne hanno sospesolicazione. Da Napoli a Roma, da Torino a Milano. La Procura di Roma, dopo la decisione presa anche dal Tribunale che ha “evidenziato numerosi malfunzionamenti” dellicazione, ha disposto che i magistrati “redigano e depositano” gli atti “in forma di documenti analogici”.