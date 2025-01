Monzatoday.it - L'anno più caldo e piovoso dal 1991: il 2024 delle alluvioni, piogge e picchi di calore

Leggi su Monzatoday.it

Un, il, in Lombardia tra i più caldi e piovosi dal: al terzo posto per le temperature, al secondo per le precipitazioni. Undi eventi molto significativi:die abbondanti nevicate. L’analisi, realizzata dal servizio meteorologico di ARPA Lombardia.