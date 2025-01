Ilrestodelcarlino.it - L’Alzheimer a teatro,. Paola Giorgi lo porta in giro per l’Italia

Ribalta nazionale per "Intorno al vuoto", lo spettacolo dedicato al delicato tema delvoluto e prodotto dall’attrice marchigiana, anima e corpo della casa di produzione BottegaMarche, che ne ha curato la gestazione. Dopo le prime rappresentazioni nelle Marche, la pièce va in scena allo Spazio Diamante di Roma con quattro date, da oggi a domenica. Una scommessa senz’altro vinta quella della. ‘Intorno al vuoto’ è stato calorosamente accolto da critica e spettatori: "E’ stato davvero toccante come il pubblico abbia partecipato emotivamente a tutti gli spettacoli – commenta l’attrice – una sensazione che anche noi attori abbiamo provato in scena. Sono davvero felice che la gente abbia risposto in modo entusiasta a un progetto che di primo acchito poteva sembrare impegnativo, visto il tema, ma che invece ha saputo esprimere tutta la sua potenza e bellezza".