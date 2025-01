Fanpage.it - La voce dell’arbitro risuona nello stadio e in TV dopo la decisione al VAR: è un episodio storico

Stuart Altwell è l'arbitro che in Tottenham-Liverpool di Carabao Cup ha spiegato in diretta perché ha annullato un golrevisione. Non era mai accaduta una cosa del genere, la differenza con l'Italia.