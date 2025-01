Iodonna.it - La sobrietà prima di tutto, per un look regale quanto basta. Non solo a 43 anni

Leggi su Iodonna.it

Tutti si augurano un anno in ripresa per Kate Middleton, dopo un 2024 trascorso in sordina per combattere il cancro. Oggi, 9 gennaio, festeggia il primo compleanno dopo la diagnosi della terribile malattia. Kate Middleton, cappotto rosso e gonna tartan: ilperfetto per il concerto di Natale X Leggi anche › Un anno di Royal