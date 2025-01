Ilrestodelcarlino.it - La leggenda della papessa Giovanna

Medioevo. Prendi un tema intrigante: la storia di un pontefice femmina, la. Prendi uno studioso di rigore, che è anche un grande storyteller, un divulgatore d’eccellenza: Tommaso di Carpegna Falconieri, professore ordinario di Storia Medievale all’Università di Urbino. La mistura perfetta avrà luogo a Fano, domani a partire dalle ore 17,30 nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone (via Rinalducci n. 11). L’incontro è organizzato dal Circolo Culturale Angiola Bianchini. Prof di Carpegna, è esistita veramente una? "No. Il tema mi affascinava fin da ragazzo – dichiara lo studioso – e sull’argomento sto costruendo un volume interessante che parla anche di storie che stanno al limitare tra realtà e immaginazione. Il temario, ma ha un impatto così forte che sembra sia accaduto veramente e poi si presta oggi come “storia di genere“, come approfondimento sulla figuradonna".