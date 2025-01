Ilrestodelcarlino.it - La Futsal Cesena ha un colpo in canna: un laterale offensivo

Lava a caccia della zona tranquillità, una marcia di avvicinamento che i ragazzi di Osimani vogliono effettuare forti degli undici punti nelle ultime sei gare, nelle prime sei invece avevano ottenuto solo due pareggi. Sabato, alle 15, al PalaPaganelli, ghiotta occasione per i bianconeri che dovrebbero recuperare l’infortunato argentino Fernandez contro il Pordenone, settimo in graduatoria a 18 punti, appena sotto l’Olimpia a 17 poi appunto i romagnoli e il Cdm a 13. Un successo significherebbe avvicinarsi sensibilmente alla zona tranquilla del campionato rafforzando chiaramente le possibilità salvezza. Proprio per questo la società non lascia nulla di intentato e a ore dovrebbe ufficializzare il terzo straniero (dopo Butturini e Fernandez) proveniente dal mercato europeo, che conosce molto bene il campionato italiano e l’ambientete, unda fare la differenza e che potrebbe addirittura essere disponibile già contro il Pordenone.