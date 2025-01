Ilrestodelcarlino.it - La denuncia dei Leoni di San Prospero: "Deiezioni umane in tutto il centro storico"

"Vorrei segnalare che accanto all’asilo Santa Teresa, in, si trovano regolarmentee carta igienica. Questo è un caso particolare, degno di nota perché è accanto all’ingresso di un istituto che ospita bambini piccoli, ma ilcosì",Elisa Adelgardi del comitatodi San. "La situazione è molto grave perché ci sono possibili conseguenze sanitarie importanti – continua Adelgardi –. In questo caso siamo in vicolo Braghiroli, che ha un asilo molto frequentato dail. Poi se percorriamo via Jodi e arriviamo via Resti è un continuo di escrementi. In più, resti di uso di crack e bottiglie vuote di superalcolici, le ultime le ho trovate infilate nella ringhiera della scuola elementare Zibordi di viale Monte Grappa, proprio ieri".