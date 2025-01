Liberoquotidiano.it - Kyrgios insulta Sinner e poi si fa male: per il "nemico di Jannik" finisce malissimo

È in forse la partecipazione di Nick, il grande “avversario” di, agli Australian Open, lo Slam che apre l'anno solare del tennis mondiale. L'australiano ha fatto sapere tramite i suoi social di aver riportato «una distrazione addominale di primo grado», rilevata dagli ultrasuoni. «Ora riposerò - scrive, che ha già dovuto rinunciare al match contro Djokovic a Brisbane - e farò di tutto per essere a posto per gli Aus Open». Il direttore del torneo, Craig Tiley, si è detto certo che l'australiano, che non gioca un torneo del circuito magiore da due anni, sarà comunque in campo a Melbourne. Il tennista era stato ammesso grazie ad una wild card., noto per le sue intemperanze verbali dentro e fuori dal campo, é da tempo fermo per una serie di infortuni.