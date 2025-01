Terzotemponapoli.com - Kvara: Psg vuole chiudere subito!

Leggi su Terzotemponapoli.com

può lasciare Napoli già a gennaio: ne scrive Il Roma oggi in edicola parlando del forte interesse del Psg cheacquistarlo. C’è anche un indizio: l’intermediario Zaccardo, che aveva lavorato nel 2022 al suo trasferimento al Napoli, sta arrivando in Italia di rientro da Dubai per parlare con il ds azzurro Manna. Sarebbe la conferma ulteriore – scrive il quotidiano – del fatto che ci sono tutte le possibilità per approfondire l’affare., out a Firenze per infortunio e che in campionato non segna da ottobre in casa del Milan, non ha ancora rinnovato il suo contratto e il Psg ci prova: lo. I francesi avevano cercatogià in passato. Il sostituto? Proprio Il Roma parla di Chiesa del Liverpool. Romano: “non ha risposto al Napoli sul rinnovo, Psg in contatto”Novità importanti sul futuro ditskhelia.