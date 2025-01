Vanityfair.it - Kate Middleton compie 43 anni: cosa ci raccontano i dettagli di stile scelti per il ritratto nuovo di zecca

Nell'immagine diffusa in occasione del suo compleanno la principessa del Galles sfoggia un look casual e praticamente no logo che non mette in ombra il vero protagonista dello scatto, il celeberrimo anello di fidanzamento. Per dimostrare che il matrimonio è più saldo che mai