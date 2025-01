Trentotoday.it - Itas Trentino in estasi: conquistata la finale di Coppa Italia di A2

Leggi su Trentotoday.it

Con una prestazione superlativa in tutti i fondamentali l’archivia la pratica Offanengo in tre rapidissimi set guadagnandosi con merito il pass per la finalissima didi Serie A2, in programma domenica 9 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di fronte ai.