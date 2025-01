Romadailynews.it - Italia: vlogger, esplora arte di “Bian Lian” o cambio del volto a Roma

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 09 gen – (AgenziaXinhua) – Ildel, noto anche come “” in cinese, e’ un’anticadrammatica cinese dell’Opera del Sichuan. Per lana Laura, quest’e’ molto interessante e affascinante. Agenzia Xinhua