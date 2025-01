Liberoquotidiano.it - Iran: Pionati, 'su vicenda Sala tutto ha funzionato come doveva'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il rientro di Ceciliain Italia segna uno di quei momenti sempre più rari, eppure necessari, nei quali il senso delle istituzioni e sentimenti comuni di preoccupazione e solidarietà rafforzano la nostra identità nazionale e convivenza civile". Così Francesco, in un editoriale sulla conclusione delladella giornalista italiana, dove il direttore di Radio1 e Giornale Radio Rai sottolinea"per una volta, le polemiche sono state sedate, provvidenziale, il silenzio stampa chiesto e ottenuto dalla famiglia. Per una voltahae ogni protagonista della, dal governo all'opposizione, dalla famiglia alla stampa fino all'intelligence, ha fatto quel chesenza sbavature, ispirato probabilmente dalla forza d'animo non comune dimostrata dalla collega arrestata in".