Liberoquotidiano.it - Iran: Meloni, 'ragionare su protezione giornalisti di inchiesta'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Il giornalismo diè straordinario e prezioso. Possiamo cercare disu come fare un salto di qualità nelladi questi colleghi,, che vanno in giro per il mondo. Vogliamo e possiamo aiutarli a fare meglio e a esser meno esposti". Lo ha detto Giorgia. "Avevo chiesto a Mantovano di promuovere una riunione in questo senso con le associazioni, l'Ordine dei, per cercare di capire insieme quali possano essere strumenti e regole di ingaggio per proteggere meglio", i, ha spiegato la presidente del Consiglio.