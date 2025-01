Liberoquotidiano.it - Investhero e OSM Edu uniscono le forze per ispirare e formare i giovani talenti.

Bologna, 9 gennaio 2025. - L'11 gennaio 2025, presso il Royal Garden Hotel di Assago, ci sarà una giornata interamente dedicata all'educazione, alla crescita personale e alla scoperta dei. L'evento, che durerà dalle 9:00 alle 18:00, rappresenta un'occasione imperdibile per oltre 50 ragazzi selezionati da Istituti Tecnici, Licei e Istituti Professionali di tutta Italia.Lo sguardo sarà rivolto verso il futuro: tra momenti di apprendimento e confronto su temi fondamentali per le nuove generazioni, Alessandro Del Saggio, CEO e founder di, insieme a Erika Maisto, direttrice marketing dell'azienda, guiderà gli studenti in un viaggio esplorativo tra le competenze più richieste nell'era digitale e le qualità necessarie per costruire un percorso professionale e imprenditoriale di successo.