Inter, altro che happy end: finali da brividi! Un segno su tutti – TS

L’, contro il Milan in Supercoppa italiana, ha confermato una sua brutta tendenza di questa stagione: ossia il condurre dei bruttidi partita. Tantissimi punti persi dall’ottantesimo in avanti.PROBLEMA – La piaga dell’in questa stagione, sottolinea Tuttosport, sono idi partita. Dall’ottantesimo in avanti, la squadra di Simone Inzaghi cala spesso di intensità facendosi recuperare dagli avversari. È successo lunedì sera in finale di Supercoppa italiana contro il Milan, ma non è stata la prima volta in stagione. Nel complesso, dall’ottantesimo in avanti, l’ha subito ben 10 dei 19 gol complessivi e allo stesso tempo ha lasciato per strada sette punti in campionato, uno in Champions League e per di più una coppa in Arabia Saudita. Insomma, c’è un problema serio.