Ilgiornaleditalia.it - Influenza, il nutrizionista: "Brodo di pollo e succo di pompelmo per chi si ammala"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Vestita, 'bene il riso bianco ma anche ananas' Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Il picco dell'si avvicina e cresce il numero di italiani costretti a letto. Per chi sianche la dieta è importante. Si parte dal fatto che "durante la malattia, bisogna mangiare leggero, per non