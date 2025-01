Liberoquotidiano.it - Indagano sul rito dei saluti romani ma non sui morti della strage di Acca Larentia

Ma che roba è quest'indagine sui fatti di? Mica quelli del 1978, quando il 7 gennaio furono assassinati tre ragazzi, le cui età messe assieme non raggiungevano i sessant'anni. No, la Digos indaga, i pm perseguiranno, i giudici decideranno sui destini di un migliaio di persone – 1300 ne hanno contate con una precisione degna di miglior causa – ree di aver commemorato, con un rituale che va avanti da 47 anni, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Con il braccio teso e gridando Presente! Una manifestazione durata cinque lunghissimi minuti. Forse anche meno. Ma per gli inquirenti – che probabilmente sentono sul collo il fiato e il dominio di incanutiti resistenti in servizio permanente effettivo – il crimine è evidente. CasaPound indicata come l'architetto dell'operazione e il gioco è fatto.