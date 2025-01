Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Persicetana tra auto e bus: un morto e 20 feriti

Bologna, 8 gennaio 2025 -nel tardi pomeriggio in viaa Calderara di Reno in provincia di Bologna, a scontrarsi un’e un bus: il bilancio è di une 20non gravi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18.45, subito è scattato l'allarme e sono intervenuti i soccorsi. L’, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e i dovuti accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra da Zola Predosa, hanno provveduto a recuperare l'e a mettere in sicurezza l'area.